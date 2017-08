Voici un rendez-vous désormais très attendu dans le beau cadre du Château de Deulin. Chapelle, cour d'honneur, arcades, anciens ateliers, basse-cour y prennent des allures de place du marché invitant à déambuler, à rencontrer, à faire ses emplettes ... Et même à s'attabler : ici et là, on savoure la délicieuse cuisine maison. Des plats simples et goûteux qui mettent à l'honneur des produits du terroir.

Lors de ce marché gourmand, vous trouverez du bon pain (asbl Le Point d'Arrêt), des salaisons d'ici et d'Auvergne, des huiles d'olive de Provence (vendues par le producteur en personne !), les fruits des Vergers d'Ohey, des légumes bio de Somme-Leuze, du safran de Baillonville tout proche, du foie gras de Floumont, des chocolats de Froidmont et des thés, de la glace artisanale, des terrines et des bocaux cuisinés, des tapenades, des confitures , le miel de l'apiculteur voisin, des fromages régionaux...

En pratique

L'entrée de 5 euros par personne donne accès au marché et inclut gracieusement un verre de jus de pommes fraîchement pressées.

A vos paniers au Château de Deulin à Deulin

(Hotton - accès GPS Fronville. Château)

Dimanche 13 août 2017 de 10 à 18 heures

Petite restauration permanente dans la Tour du Château et sa terrasse.

www.espacedeulin.be. Tél.: 084 46 66 16