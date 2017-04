Alimentation sur mesure en un scan

L'application est d'une simplicité étonnante : il suffit d'enregistrer un ou plusieurs profils en précisant les contraintes alimentaires de chacun. Vous scannez ensuite le produit qui vous intéresse avec votre Smartphone et cette application vous dira si vous pouvez le consommer ou non. Elle est déjà opérationnelle pour tous les produits vendus chez Colruyt, Spar, Bio-Planet ou OKay. Et ce n'est pas tout : elle vous proposera également un choix alternatif. Une nouveauté qui simplifie la vie !

(A.S.)