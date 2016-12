Atelier autour du thé

Le thé, saveurs de Chine

De la Chine, berceau du thé et de sa consommation, votre voyage vous conduira jusqu'en Europe et spécifiquement, à Tournai. Par l'intermédiaire des objets, vous pourrez parcourirl'histoire du thé, de son conditionnement et des ustensiles nécessaires à sa consommation. La visite sera suivie d'un atelier en guise d'introduction à la culture chinoise du thé: observer les couleurs et les formes des feuilles, respirer et reconnaître leurs parfums et enfin goûter quelques thés préparés pour vous, tout en évoquant leurs origines et leur histoire. Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de faire une excursion gustative en comparant les thés chinois à une production taïwanaise sélectionnée.

Programme de la journée:

14 h: Visite guidée des collections ("Le thé, saveurs de Chine")

15 h: Atelier de dégustation.

Participation par personne et par journée : 10 €.

Possibilité d'organiser cette journée sur demande pour les groupes.

Réservation indispensable auprès du Service pédagogique par courriel (sp@museemariemont.be) ou par téléphone (0032 (0)64 27 37 84).

INFOS

Musée royal de Mariemont

Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz

Tél : +32 (0) 64 21 21 93

Fax : +32 (0) 64 26 29 24

www.musee-mariemont.be