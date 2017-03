Boîtes-repas via la grande distribution

Carrefour propose à présent sa Simply You Box. Ce colis comprend trois repas par semaine pour deux ou quatre personnes, à choisir parmi neuf recettes différentes renouvelées chaque semaine. Le projet avait été testé à petite échelle en octobre, et suite à la satisfaction des clients, l'offre a été élargie à 85 magasins participants. Les box sont composées d'ingrédients frais, de saison et si possible locaux. L'enseigne laisse le choix entre trois recettes végétariennes, trois recettes classiques et trois recettes conviviales en famille, qui peuvent être combinées comme bon vous semble.

Les commandes doivent être effectuées le mercredi au plus tard pour être disponibles le lundi de la semaine suivante (retrait en magasin). Le prix d'une box pour deux est fixé à 40 € et il faudra compter 60 € pour quatre personnes. Le paiement se fait par carte de débit et crédit. Bon à savoir : Carrefour vous offre 10 € sur votre première commande.

Plus d'infos sur www.simplyyoubox.be