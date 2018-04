C'est bon, c'est wallon : 1 concept, 3 dates, 3 provinces !

La Wallonie regorge de petits producteurs et artisans qui, chaque jour, s'attachent à révéler toutes les saveurs et l'authenticité de ce terroir riche et diversifié. L'événement "C'est bon, c'est wallon" a pour mission de promouvoir leur passion ainsi que le fruit de leur travail.

Durant un week-end en avril à Liège, en mai à Marche-en-Famenne et en novembre à la Louvière, vous pourrez rencontrer des producteurs wallons, déguster et acheter leurs produits en direct. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez faire votre marché et découvrir ou redécouvrir ces produits de bouche qui font la fierté de la Wallonie. Vous dénicherez tout ce qu'il vous faut pour remplir votre panier : bière, vin, chocolat, fromage, viande, poisson, épices, miel et bien d'autres surprises.

Infos

- Aux Halles des Foires de Liège

Les 14 et 15 avril

- Au WEX - Palais 6 (Rue des Deux Provinces 1, 6900 Marche-en-Famenne

Les 19 et 20 mai

- Au Louvexpo à La Louvière

Les 10 et 11 novembre

Programme complet, billetterie et liste des exposants : www.cbon-cwallon.be