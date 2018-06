Cet été, on va se régaler!

Le brunch est une formule idéale quand on reste à la maison pendant les vacances. Dans la première partie de numéro, nous vous présentons des recettes qui sont prêtes en deux temps trois mouvements ou qui peuvent même être élaborées la veille.

Le pique-nique ne manque pas non plus d'attraits. Nest n'a pas cherché des recettes complexes - encore une fois, un pique-nique doit rester un plaisir pour tout le monde - mais bien des combinaisons surprenantes, avec des herbes aromatiques et de jolies garnitures qui contribuent à rendre cette expérience de plein air inoubliable.

Enfin, nos recettes de barbecue ne sont pas destinées à un grand groupe d'invités et demandent un peu plus de travail que de simplement retourner des brochettes au-dessus d'une grille. Parfois aussi, l'ingrédient cuit au barbecue est seulement une composante d'un plat plus complet.

Dans ce Nest Spécial brunch, pique-nique et barbecue, vous ne trouverez pas de recettes extrêmement compliquées mais vous bénéficierez par contre de la petite touche qui épatera vos invités. Et qui fera qu'ils auront envie de s'attabler ou de déjeuner sur l'herbe sous un soleil d'été.