Crêpe au chèvre et poire pochée

Pour 8 à 10 crêpes :

125 g de farine de riz

125 g de farine de sarrasin

250 ml de lait

2 oeufs

2 c. à s. d'huile d'olive

une pincée de sel

Pour les poires pochées :

4 poires (pas trop mûres)

1/2 l de thé fruité

1 anis étoilé

2 gousses de cardamome

1 cm de gingembre frais

6 c. à s. de miel cru

Pour la garniture :

50 g de ricotta

10 cl de crème entière

un rondin de fromage de chèvre (180 g)

quelques noix, grillées

poivre du moulin

Mélangez les deux types de farines avec le lait, les oeufs battus, l'huile d'olive et le sel. Laissez reposer 1 h.

Pendant ce temps, pelez les poires à l'économe. Entrez délicatement une lame de couteau à l'horizontale au centre de la poire. Enfoncez un vide-pomme à la base des poires et allez jusqu'à l'incision. Cela vous permettra de retirer facilement le trognon. Portez le thé à ébullition, ajoutez l'anis étoilé, la cardamome, le gingembre et le miel. Faites pocher les poires dans ce liquide pendant 20 min. Retirez-les ensuite de la casserole et égouttez-les. Réduisez la moitié du sirop de cuisson, le temps qu'il épaississe (comptez une demi-heure à feu modéré). Tamisez-le et réservez.

Fouettez la ricotta avec la crème. Découpez le chèvre en fines tranches.

Chauffez un peu d'huile d'olive dans une crêpière, versez-y une portion de pâte, couvrez bien le fond par un mouvement rotatif. Cuisez la galette sur une face, puis retournez-la et faites dorer l'autre face. Cuisez de même toute la pâte.

Pour la finition : disposez une cuillerée de mélange ricotta-crème au centre de chaque galette, puis des rondelles de chèvre. Repliez les galettes en deux. Ajoutez les noix et poursuivez la cuisson pendant 1 min. à feu doux. Assaisonnez d'un tour de poivre du moulin. Servez avec une poire pochée et un peu de sirop.

45' + 1 h de repos

1 fourchette

Texte et photos: Christl Exelmans