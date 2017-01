Cuisine facile avec de bonnes recettes basiques

Vous avez décidé de vous mettre à la cuisine mais fondez en larmes à l'idée de préparer un poulet rôti, des oeufs brouillés ou une tarte aux légumes ? Vous ne savez vraiment pas par où commencer ? Ce livre "Basiques simplissimes" vous aide à mettre le pied à l'étrier en expliquant les notions importantes, les techniques de base et les plats classiques inratables. Il commence par poser des gestes simples : bien ordonner placards et frigo, mettre en place les ingrédients, lire consciencieusement la recette... et ne pas oublier de goûter. Après une liste courte d'ustensiles utiles, place aux recettes répertoriées en chapitres logiques : sauces, soupes, salades, poissons, viandes, oeufs, légumes, riz et pâtes... jusqu'aux douceurs. Coup de coeur pour les pâtes au citron & ricotta, le tajine d'agneau ou encore le fondant au chocolat. Et, enfin, on pourra maîtriser les oeufs brouillés et le gratin dauphinois. Toute la famille dit merci !

Basiques simplissimes, Sue Quinn, Prêt à cuisiner Marabout, 189 pages, 12,25 €