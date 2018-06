Cuisiner au feu de bois

Natalie Schrauwen préfère cuisiner à l'extérieur, sur un feu ouvert. Pour LesOdettes, un collectif food inspirant et original, elle prépare des mets à base d'herbes et de plantes sauvages fraîchement cueillis tout en remettant au goût du jour certaines techniques anciennes de conservation et de cuisson. Tombée sous le charme de la cuisson au feu de bois, elle a appris en autodidacte pour devenir, au fil du temps, une véritable pro du feu.