Délices locaux

Cette année, le Salon accueillera plus de 150 producteurs de produits de bouche tous plus délicieux les uns que les autres : bières artisanales, charcuteries à l'ancienne, fromages, fruits et légumes, confiseries traditionnelles... De quoi sustenter tous les gourmands ! L'année dernière, ce sont près de 9.000 visiteurs qui se sont présentés au marché local. Le projet a été lancé en collaboration avec le ministre wallon de l'Agriculture et l'Apaq-w pour valoriser les produits des agriculteurs et producteurs wallons. De nombreuses activités telles que dégustations, démonstrations culinaires et concours seront organisées pour cette occasion.

Infos pratiques

"C'est bon, c'est wallon" aura lieu au WEX de Marche-en-Famennes, le samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Les entrées sont au prix de 4 ? (2 ? en prévente en ligne) et gratuites pour les moins de 12 ans. Parking gratuit de 3.000 places, www.cbon-cwallon.be