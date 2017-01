Des délices sans gluten

Le NOGLUTEN s'érige presque en mode alimentaire mais c'est oublier que de nombreuses personnes présentent une intolérance grave. D'autres ont observé une meilleure forme depuis qu'ils ont bouleversé leurs habitudes. Fini le temps des privations sans plaisir. La palette de plats gourmands et autres délicatesses bannissant le gluten est aujourd'hui infinie et ce livre l'illustre superbement avec des recettes originales, attirantes et très clairement expliquées. Très pratique, il permet à tout le monde de s'en inspirer et d'adapter les conseils selon ses besoins, tout en découvrant les farines (riz, châtaigne, sarrasin...) ou les céréales et ingrédients (fécule de tapioca, gomme de guar...) utiles. Du petit-déjeuner au dîner, de l'apéro au dessert, difficile de ne pas craquer pour les muffins au pesto et tomates séchées ou les tartelettes poire-chocolat. Le Noglu est un restaurant-épicerie sans gluten à Paris. Ses chefs ont bien fait de nous concocter cet ouvrage !

Good sans gluten, 67 recettes sucrées et salées sans gluten, Noglu, Marabout, 17,85 €