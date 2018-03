Des fromages français adorés par les Belges

Dans un saladier, mélangez la farine, les graines, salez et poivrez. Ajoutez le beurre du bout des doigts. Lorsqu'il est incorporé, ajoutez les dés de fromage à raclette, mélangez grossièrement puis rajoutez l'oeuf. Agglomérez la pâte et pétrissez légèrement jusqu'à ce qu'elle soit homogène.

FOCACCIA TOMATES CERISES ET FROMAGE RÂPÉ

Ingrédients :

- 325 g d'eau à température ambiante

- 30 g de levure fraîche

- 625 g de farine

- 65 g d'huile d'olive

- 13 g de sel

- huile d'olive

- romarin

- fleur de sel

- 1 sachet de râpé Spécial Pizza Entremont

- 1 grappe de tomates cerises

Préparation :

Préchauffez le four à 220 °C (thermostat 6/7).

Dans un saladier, versez l'eau à température ambiante. Ajoutez la levure émiettée. Mélangez au fouet.

Dans le bol d'un robot équipé d'un crochet de pétrissage, versez la farine, l'huile et le sel. Allumez le robot à la vitesse minimale et incorporez peu à peu l'eau et la levure pour former une pâte homogène. Pétrissez pendant 1 minute à vitesse minimale et 5 minutes à vitesse 2, jusqu'à obtenir une consistance lisse et élastique.

Transférez la pâte dans un récipient huilé. Recouvrez de film transparent et laissez lever dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.

Enlevez les bulles d'air en claquant la pâte sur le plan de travail et étalez en rectangle. Déposez la pâte dans un plat allant au four et étirez les bords pour ajuster la taille. Réalisez des trous avec l'index, arrosez d'huile d'olive et parsemez de romarin et de fleur de sel. Cuisez une dizaine de minutes puis déposez les tomates cerises en exerçant une légère pression. Recouvrez généreusement de Râpé Spécial Pizza Entremont et prolongez la cuisson 10 à 15 minutes en position gratiné jusqu'à ce que la focaccia soit bien dorée.