Des navets, s'il vous plaît!

ASPECTS PRATIQUES

- Avant l'arrivée des pommes de terre, les navets étaient notre alimentation de base. Il en existe de nombreuses variétés, dont la plus cultivée est le navet ménager blanc-violet à l'allure d'un gros radis, légèrement piquant.

- Le navet est pauvre en calories et riche en vitamine C, vitamine B1 et B2, vitamine A, calcium, phosphore et fer.

- Les navets contiennent une bonne dose de nitrates qui sont rapidement transformés en nitrites, nocifs en grande quantité. Il est donc préférable de ne pas réchauffer les navets. Si vous préparez des carbonnades ou un pot-au-feu pour le réchauffer le lendemain, ajoutez les navets au dernier moment, pendant que vous réchauffez le plat.

Achat et conservation

- Les navets résistent très bien au gel et ils sont disponibles tout l'hiver dans les rayons des légumes frais. Ils sont généralement vendus en bottes, achetez-les petits, avec de belles feuilles vertes. Ils seront meilleurs que les plus gros et vous risquerez moins de tomber sur un navet creux. Si vous les achetez en vrac, soupesez-les, s'ils vous semblent légers au regard de leur format, c'est qu'ils sont creux.

- Vous pouvez aisément les conserver 1 semaine dans un sac en papier, dans le tiroir à légumes du réfrigérateur, mais aussi dans une cave fraîche.

En cuisine

- Vous pouvez cuire les navets à l'étouffée, à la vapeur, les réduire en purée, les farcir, les faire mariner, glacer, en faire des brochettes (avec des carottes, du panais et du potiron). La purée de navet s'associe parfaitement au poisson.

- Vous pouvez aussi les grignoter crus ou détaillés en bâtonnets ou en tranches, mélangés dans une salade.

- Epluchez-les toujours finement à l'aide d'un économe.

RECETTE

Salade hivernale de navet, pomme, mâche et endive (2 pers.) - 2 petits navets, épluchés et coupés en bâtonnets - 1 pomme, épluchée, trognon ôté et coupée en tranches - une poignée de mâche, lavée - 1 endive, feuilles détachées - le jaune de 2 oeufs durs (remplissez le blanc avec quelques sardines écrasées et servez en amuse-bouche) - 1 tranche de pain, découpée en croûtons croquants cuits au beurre - une vinaigrette réalisée avec 1 dose de vinaigre de sherry, 2 doses d'huile d'olive ou de noix, un peu de sel marin et du poivre moulu Disposez les feuilles d'endives en rosace sur une assiette, répartissez la mâche, la pomme et les navets par-dessus, arrosez avec la vinaigrette et finissez avec le jaune d'oeuf et les croûtons. Vous pouvez apporter des variantes en remplaçant le jaune d'oeuf par des lardons sautés, de la mimolette râpée ou du poisson fumé.

Photos : Marc-Pieter Devos - texte & recette : Tine Bral - Source : Flandria

Des navets Flandria sont disponible chez BelOrta et REO Veiling