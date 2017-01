Des pizzas faites par et pour les enfants !

La pizza chat de Simon

Pour 2 petites pizzas, il te faut :

*Pour la pâte :

* 175 g de farine blanche

* 1 pincée de sel

* 1 c. à c. de levure sèche (granulés)

* 1/2 c. à s. de sucre semoule

*1 c. à s. d'huile d'olive

* 120 m d'eau tiède

* 2 à 3 c. à s. de polenta (facultatif)

Pour la garniture : coulis de tomates, mozzarella, lanières de jambon, roquette, oeuf cuit dur, olives...

Chauffe la farine 30 secondes au micro-ondes. Mets-la dans un grand bol avec le sel et la levure (diluée dans un peu d'eau avec le sucre). Fais un puits au centre et ajoute l'huile d'olive et l'eau.

Mélange à la spatule pour obtenir une pâte. Bats ou pétris la pâte pendant 3 min.

Mets-la dans un bol et couvre-la d'un film alimentaire. Laisse lever une heure (la pâte aura doublé de volume).

Retire la pâte du bol et mets-la sur une planche en bois parsemée de polenta. Pétris-là quelques secondes et divise-la en deux boules.

Avec un rouleau à pâtisserie, abaisse les boules en deux cercles et dispose-les sur une plaque de cuisson.

Etale la sauce tomate sur les pizzas et garnis-les selon tes envies et ta créativité. La roquette et les oeufs se placent après cuisson.

Fais cuire 10-12 min. au four préchauffé à 220 °C. Fais-toi aider d'un adulte pour sortir les pizzas du four.

Astuce : une fois que la pâte a levé, tu peux ajouter 2 à 3 c. à s. de polenta sur ta planche à découper avant d'abaisser la pâte en cercle. La polenta donne un petit côté croquant bien agréable à la pâte.