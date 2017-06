Tous les clients Delhaize peuvent désormais découvrir les légumes dits "moches" ou "drôles" dans tous les magasins de l'enseigne en Belgique et au Luxembourg. Après le succès du projet pilote et sa confirmation en 2016, Delhaize introduit pour la troisième année consécutive les drôles de légumes dans son assortiment. Les drôles de légumes sont des légumes au calibre non standardisé présentant une fraîcheur et une qualité identiques aux légumes dits "normaux". L'année dernière, Delhaize a pu en valoriser pas moins de 110 tonnes et son ambition pour cette année est de dépasser les 150 tonnes. La nouveauté de cette année est que ces légumes sont proposés en plus petites portions (1 kg) à un prix très compétitif de 1 euro.

Grâce à cet élargissement national, Delhaize peut clairement passer à la vitesse supérieure dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire.