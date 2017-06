Fête de la Crevette d'Oostduinkerke

Marché artisanal et concours de pêche à la crevette

Le week-end de la Fête de la Crevette débute le samedi 24 juin avec un marché artisanal authentique sur la Place Fabiola à 11 heures. Les membres de l'Ordre des Pêcheurs à cheval seront également de la partie et prépareront une délicieuse bisque du pêcheur à cheval.

Dans l'après-midi, vous profiterez d'une animation musicale et d'une représentation de la compagnie de théâtre de rue" Mariette Crevette ", qui présente cette année une toute nouvelle production. Le samedi après-midi, les artistes de " Sculpture Events Europe " tailleront, dans un énorme bloc de glace, un pêcheur de crevettes sur son cheval. Cette sculpture de glace ne sera pas seulement une grande première, mais également une impressionnante création : 2 mètres de haut et 1,20 mètre de long. Vous remporterez peut-être un beau prix si vous réussissez à deviner combien de temps il faudra pour qu'une crevette, emprisonnée dans la sculpture, sorte de la glace.

L'événement phare du samedi sera le concours de pêche à la crevette. Les pêcheurs à cheval, les associations de pêcheurs à pied (les Stienesteekers, la Spanjaardbank, les Slepers et les Gernoarskruwers) et des centaines d'écoliers, armés d'épuisettes, s'affronteront pour l'honneur. Le butin sera ensuite pesé, cuit et vendu sur la digue. Ce concours sera bien évidemment, tant pour les participants que pour les spectateurs, une chance unique de voir les pêcheurs à cheval au travail. Depuis 2013, la Pêche à la crevette à cheval est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

68e Cortège de la Crevette

Le dimanche 25 juin à 15h30, le 68e Cortège dela Crevette prendra le départ de son périple à travers les rues d'Oostduinkerke-Bad. Une cinquantaine de groupes défileront et illustreront la vie des pêcheurs d'hier et d'aujourd'hui ainsi que les périodes les plus importantes de l'histoire d'Oostduinkerke. Une véritable ode aux pêcheurs de crevettes à cheval, aux groupes folkloriques d'Oostduinkerke, à Mieke Garnaal (Miss Crevette) et ses dames d'honneur, et au Roi Crevette. Ce cortège est le point d'orgue à ne pas manquer de cette Fête de la Crevette.

Plus d'informations : www.visitkoksijde.be