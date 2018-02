Goûter et ateliers pour petits et grands au Salon du Chocolat à Bruxelles

Principale nouveauté pour les enfants et leurs familles : " Le Grand Goûter " ou " Quand bio rime avec gourmandise " Objectif : initier les plus jeunes au plaisir du " manger sain ". Bio et gourmandise ne sont pas incompatibles, bien au contraire ! En partenariat avec Bio c' Bon, un Grand Goûter équilibré sera offert tous les jours aux familles. Au menu : galette de riz chocolat, biscuits bio, fruit frais, compote et jus de fruit.

A découvrir au détour d'un stand chocolaté ou d'une sculpture en chocolat, les ateliers pour enfants et pour adultes font le bonheur de tous et... ilssont gratuits !

Chocoland pour les 6-12 ans

Les petits amateurs de chocolat ont rendez-vous sur l'espace Chocoland pour des ateliers d'initiation à la technique du chocolat, spécialement développés pour eux. Ils réaliseront divers produits surprenants, en partenariat avec l'institutÉmile Gryzon.

Inscription sur place dans la limite des places disponibles : 12 enfants par atelier, toutes les heures.

Classes cacao pour les 6-12 ans

Non ! Les tablettes de chocolat ne poussent pas dans les arbres ! Les " classes cacao " du Salon du Chocolat de Bruxelles expliqueront aux enfants l'origine du chocolat et ses secrets de fabrication à travers des mini-conférences ludiques et didactiques animées par Choco-Story Brussels.

Limité à 20 enfants. Inscription sur place, sous réserve des places disponibles.

Les ateliers pour adultes

Vous êtes passionnés de cuisine et de pâtisserie ? Rendez-vous sur le stand Les Secrets du Chef pour des ateliers gratuits à 10h30, 12h30, 14h30 et 17h30.

Atelier d'1 heure - Inscriptions sur place - Sous réserve des places disponibles

Christophe Berthelot-Sampic, maître chocolatier et fondateur du concept-store ATELIER C à Paris, animera des ateliers-dégustations de "chocolats rares" sur son stand et apprendra aux visiteurs à détecter eux-mêmes les fameuses " notes aromatiques " de ces " chocolats rares ". Fils et petit-fils de chocolatier, Christophe Berthelot-Sampic est également sélectionneur de fèves de cacao pour la chocolaterie Robert, véritable institution à Madagascar et seul planteur-chocolatier de l'ile.

Infos pratiques :

Tour & Taxis - Sheds 3 et 4 - Avenue du Port 86c - 1000 - Bruxelles

Du vendredi 2 mars au dimanche 4 mars 2018

Ouvert de 10h à 19h le vendredi et le samedi / de 10h à 18h le dimanche

Soirée d'inauguration : jeudi 1er mars 2018 à 19h / Tarif : 20€ par personne

Prix d'entrée (tarifs prévente)

Adulte : 8,50 € le vendredi / 10 € le samedi et le dimanche

Enfant de 3 à 12 ans : 5 € / Gratuit pour les moins de 3 ans

Senior (à partir de 60 ans) : 8,50 € / Etudiant (sur présentation d'un justificatif) : 8,50 €

Family pack (2 adultes + 2 enfants de 3 à 12 ans) : 25 €

Billetterie en ligne disponible sur http://brussels.salon-du-chocolat.com

