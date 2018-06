Journées Fermes Ouvertes en Wallonie

DECOUVERTE - Durant deux journées, vous pourrez tout d'abord découvrir l'envers du décor pour (mieux) comprendre le monde agricole. A travers des visites guidées, des démonstrations de fabrication de beurre, de fromages, des ateliers culinaires, des conférences, des expositions de matériel... les agriculteurs présenteront les cultures céréalières, les élevages bovins, porcins, caprins, de volailles ou d'autruches, les cultures céréalières, maraîchères ou viticoles, les exploitations biologiques...

DEGUSTATION - Vous aurez également l'opportunité de déguster mille et une saveurs locales et d'apprécier le savoir-faire des artisans de bouche de notre région. Durant ces 2 journées, les fermes ouvertes proposeront en effet le plus grand rassemblement de produits de terroir de Wallonie : produits laitiers, viandes, salaisons, fruits et légumes, foie gras, miel, boissons... Près de 300 producteurs fermiers, locaux et de terroir seront présents dans les 64 fermes ouvertes.

DETENTE - Enfin, pour clôturer les visites, les fermes ouvertes s'animeront autour d'une course de lapins, d'une promenade en calèche, en char à bancs ou à dos d'âne, d'un atelier de grimage, de jeux dans les ballots... et dans certaines fermes, le samedi 23, en supporter des Diables au milieu des ballots de paille et de la basse-cour.

Retrouvez les fermes ouvertes 2018 sur www.jfo.b