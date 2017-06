La Méditerranée dans toute sa générosité

Le tour de l'Europe du sud en 100 recettes. Voici résumé, en quelques mots, le périple gourmand que vous trouverez dans cette nouvelle édition de Nest Saveurs. Nous avons fait le pari de jouer à saute-pays, passant d'une spécialité à l'autre. Osant même, çà et là, traverser la mer pour aborder un autre continent.

Vous allez donc vous régaler de nombreux fruits et légumes, au premier rang desquels les poivrons, les figues et les aubergines. Songez aussi aux incontournables herbes aromatiques méconnues ou non. Ajoutez-y ces ingrédients qui fleurent bon le midi, comme le chorizo, le calamar, les fromages de chèvres, de brebis et autres... Vous aurez plaisir à concocter de délicieux encas, des salades, des desserts à base de fruits, des frittatas, des mini tortillas, du kefta, etc. Bref : le bonheur de s'ouvrir à un monde de saveurs.

Les recettes de ce numéro spécial ne négligent aucun plaisir de la table, des apéritifs aux desserts, en passant par les entrées et les plats principaux. Le tout sans jamais céder aux sirènes d'un exotisme facile et en évitant de passer des heures en cuisine. Subtilité et simplicité : voilà de quoi faire s'extasier vos hôtes !

Bon voyage gustatif !