Le gâteau au chocolat d'Alice

Lilliputiens quitte désormais le seul périmètre de la salle de jeux pour s'inviter à la... cuisine ! La toute nouvelle gamme Little Chef de la marque s'adresse aux tout-petits. Elle leur propose un livre de pâtisserie plein de recettes originales et des accessoires de cuisine spécialement pensés pour les petites mains. Et si l'on commençait tout de suite par un délicieux gâteau au chocolat ?