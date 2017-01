Le glanage contre le gaspillage

Selon la FAO (Food and Agriculture Organization), près de 30% de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée chaque année ; 54% de ce gaspillage alimentaire mondial a lieu "en amont" de la chaîne de fabrication, durant la production des denrées agricoles, la manutention et le stockage après les récoltes.

EXKi, dont le développement durable est au coeur de chacune de ses activités, souhaite prendre part à cette lutte, à son échelle, et remet au goût du jour le glanage, ce droit d'usage parfois oublié qui date du Moyen Age. Le glanage, ça consiste en quoi exactement ? Le glanage est un droit qui autorise entre le lever et le coucher du soleil, le ramassage des fruits et légumes laissés dans les champs et les vergers après la récolte, sans utiliser d'outil mécanisé.

Concrètement, EXKi propose à ses clients et à ses équipes de (re)découvrir le glanage et les invite le dimanche 16 octobre 2016, à venir ramasser à la main des pommes de terre qui n'ont pas été récoltées par les machines dans les champs de la Ferme du Passavant, à Vieux-Genappe, en région bruxelloise. L'année dernière, l'opération en région parisienne a porté ses fruits et 250 kg de pommes de terre ont été offerts à l'association La Mie de Pain.

Les participants pourront rapporter les pommes de terre chez eux ou remettre une partie ou la totalité de leur récolte, sur place, à l'association Opération Thermos qui vient en aide aux plus démunis. Les pommes de terre ainsi rassemblées seront intégrées aux recettes de cuisine des refuges de l'association, déjà partenaire de l'enseigne à la carotte lors des actions Soupe Solidaire et Share a Coffee.

INFOS

www.exki.com

Rendez-vous dimanche 16 octobre 2016 d15 h à 17 h 30. Inscriptions sur www.glanageetpartage.be