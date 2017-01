Les Food trucks, chouchous de la capitale.

Après le "Brussels Food Truck Festival" en mai dernier, véritable carton et les midis organisés par le BIP ! Place Royale, rendez-vous est pris dès ce vendredi 5 août du côté du Mont des Arts pour un vaste déploiement de ces aubettes et camions sympathiques et colorés proposant des mets des quatre coins du monde. Dépassée l'idée de la cuisine de rue sentant le graillon et affichant une cuisine peu inventive. Vu l'engouement et l'exigence du public, la capitale a décidé de privilégier la qualité combinée à une bonne dose d'originalité. La tendance est à la découverte et, bien sûr, à des ingrédients frais, composants d'une cuisine ludique et saine. Certes, il y en a pour tous les goûts.

Preuve de cet engagement de la ville : un parcours Food Truck comprenant une vingtaine d'emplacements disséminés dans la capitale. (www.brusselslife.be). Gros succès également pour les Frunch (contraction des mots "friday" et "lunch") organisés dans la cour du BIP !, 11 ; place Royale, chaque vendredi jusque fin septembre. Trois Food trucks à chaque fois différents proposent leurs recettes (bip.brussels). Et pour 10 jours, 33 Food trucks seront déployés lors du Brussels Summer Festival se déroulant jusqu'au 14 août. Bagels élaborés, délicatesses libanaises, spécialités brésiliennes, burgers goumets ou... insectes grillés ? On a envie d'être curieux, le tout en musique !