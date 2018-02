Les légumes, stars de l'assiette

Frites de persil racine et de potimarron à la coriandre, crème fraîche à la noix de coco et à la citronnelle

Pour 3 à 4 :

400 g de potimarron

400 g de persil racine (ou de panais)

2 c. à s. d'huile de coco vierge extra

2 c. à c. de graines de coriandre

2 cm de gingembre

fleur de sel

1 citron vert

POUR LA CRÈME FRAÎCHE À LA NOIX DE COCO ET À LA CITRONNELLE:

100 ml de lait de coco

1 tige de citronnelle

1/2 long piment rouge (ou 1 pincée de poudre de piment de Cayenne)

1 pincée de fleur de sel

coriandre fraîche (facultatif)

Pour la crème fraîche à la noix de coco, placez le lait de coco au frigo et le bol mixeur au congélateur. Emincez la tige de citronnelle et le morceau de piment épépiné très finement et réservez. Epluchez et videz le centre du potimarron. Epluchez les racines de persil. Coupez les légumes en frites et placez-les dans un grand bol. Mélangez l'huile de coco fondue, les graines de coriandre écrasées et le gingembre émincé. Versez sur les légumes et mélangez bien avec vos mains pour qu'ils soient imprégnés de cette huile parfumée. Réalisez ensuite la crème fraîche en séparant l'eau de coco (gardez-la pour un smoothie) et le lait de coco. Placez celui-ci dans le bol mixeur bien froid, rajoutez la fleur de sel, la citronnelle et le piment et battez jusqu'à l'obtention d'une crème.

Faites chauffer une poêle ou une sauteuse et faites-y revenir les frites de légumes 3 min. de chaque côté. Elles doivent être fondantes mais pas trop cuites. Transvasez dans un plat, parfumez avec de la fleur de sel et un filet de jus de citron vert. Placez sur une assiette et accompagnez de la crème fraîche à la noix de coco.

Alternatives : Les végans et végétariens peuvent accompagner ce plat de germes de soja (haricots mungo) sautés au wok ou à la poêle pendant 1 min. Les flexitariens apprécieront ces frites avec un poisson cuit à la vapeur parfumé à la citronnelle, au piment et à la coriandre.

Recette reprise de l'ouvrage "Les légumes de la Terre" de Valérie Mostert (texte) et Christian Delvaux (photos).