Nest Spécial Potager se compose de onze histoires potagères, concoctées par Kim (alias Mme Zsazsa), Dorien (journaliste) et Els (photographe). L'un cultive du céleri et des haricots à rame dans son jardin à l'avant de sa maison tandis qu'un autre fait pousser des légumes dans des pots et bacs sur le toit de sa terrasse. Christine et Baptiste suivent leur feeling tandis que d'autres adoptent les principes de la permaculture. Hilde plante des pommes de terre, des tomates et d'autres légumes pour sa famille tandis que le potager du restaurant deux étoiles de L'air du temps est un terrain fertile pour de nouvelles saveurs. Les jardins partagés, eux, sont des lieux où la production compte autant que les liens qui se tissent entre les jeunes et les plus âgés.

Comme on peut aisément le comprendre, il y a autant de jardiniers que de parcelles à cultiver et de façons différentes de les appréhender. Tous ont pourtant un point en commun : le jardin est leur passion. Il s'agit souvent d'une oasis luxuriante où ils travaillent avec coeur et âme pour une riche récolte leur procurant beaucoup de satisfaction. Il s'avère que beaucoup d'entre eux envisagent leur récolte de façon très créative. Certains voient en effet bien au-delà des limites de leur jardin : car les plantes "sauvages" ont elles aussi leur intérêt en cuisine. A la tête de De Woeste Goesting Christine réalise de la gelée de pissenlit tandis qu'Isabelle utilise des aiguilles de sapin pour concocter un sirop spécial.

Les trente recettes de ce numéro sont un avant-goût de ce que vous pouvez faire avec votre récolte du jardin. De la choucroute maison et des câpres de capucine pour le garde-manger ; un smoothie du potager et des muffins aux noix et potimarron pour un regain d'énergie ; des boulettes de viande à la sauce tomate avec des tiges de bettes et des pâtes aux aubergines frites pour les enfants ; du sirop de sureau et des fraises avec un granité aux fleurs de sureau comme petite friandise...

Voilà certainement de quoi vous donner l'envie de commencer un potager !

En vente en librairie dès maintenant !