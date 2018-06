Pain Bière Fromage de Wallonie

Ce week-end sera axé sur la découverte et la dégustation de produits authentiques et de qualité du Parc naturel et des terroirs wallons.

A la Ferme de la Grosse Tour, "l'espace des saveurs de Wallonie" réunira des artisans boulangers, brasseurs et fromagers venus présenter les goûts et les valeurs de leurs produits : origines des matières premières, procédés de fabrication, dégustation, vente.

Ce sera aussi l'occasion de déguster et d'emporter sirop, cidre et jus de pommes qui sont produits par le Parc naturel selon une méthode artisanale, à la saveur d'autrefois.

L'événement s'étendra à nouveau à la cour intérieure de la Ferme de la Grosse Tour, afin d'offrir des activités pour enfants .

Dans la grange de la ferme, "l'espace d'éducation à la nature et à l'environnement" vous informera sur toutes les questions "nature" qui vous préoccupent ou vous passionnent.

Mais aussi, le week-end est l'occasion de découvrir nos nombreuses promenades balisées à travers le Parc naturel...

INFOS

Samedi 18 août de 15 h à 22 h

Dimanche 19 août de 11 h à 20 h

A la Maison du Parc Naturel

Rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne

admin.parcnaturelburdinne@skynet.be

www.burdinale-mehaigne.be

La participation de 3,00 € donne accès à l'ensemble des activités d'une journée.

Gratuit pour les moins de 12 ans.