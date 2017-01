Pâtisserie bio et gourmande

Marlette, c'est avant tout l'histoire de deux soeurs, Margot et Scarlette, originaire de l'île de Ré. Ces deux gourmandes ont eu l'idée de créer une gamme - qui deviendra la gamme Marlette - de préparations bio en utilisant des variétés de céréales de leur région. D'emblée, leur but était de s'adresser à ceux qui veulent cuisiner sain et gourmand.

Dans cet ouvrage, les deux soeurs proposent 70 savoureuses recettes qui vous feront oublier les sucres blancs et autres farines raffinées. Au programme, on découvre, pêle-mêle, le pain de son aux pommes, les cookies aux flocons d'avoine, les sablés épeautre-pécan ou bien le granola aux amandes, figues, abricots.

Marlette Les Gâteaux, photos de David Japy, Marabout, 160 p., 17,85 euros.