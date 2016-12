Petit présent à déguster

Recette

Pour ± 400 g de nougat :

400 g de mélange d'amandes émondées, de pistaches non salées décortiquées et de cerneaux de noix

4 boutons de rose séchés

10 c. à s. d'eau

500 g de sucre en poudre

le jus d'1 citron

60 g de miel

Hachez grossièrement les fruits secs. Effeuillez les boutons de roses séchés et émiettez-les. Versez les fruits secs dans une poêle et faites-les toaster en mélangeant continuellement. Versez dans une assiette creuse. Ajoutez les pétales de roses émiettées.

Versez l'eau, le sucre, le jus de citron et le miel dans une grande poêle. Mélangez et faites chauffer doucement tout en fouettant jusqu'à ce que le sucre ait fondu. Augmentez le feu et poursuivez la cuisson (en ne fouettant plus pendant 8 min. environ) jusqu'à la formation d'un caramel ambré.

Ajoutez les fruits secs et les pétales de roses. Mélangez et versez le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson. Laissez refroidir quelques heures. Coupez des morceaux.

1 fourchette

20' + 2 h de repos

Présentation

Matériel :

petits sacs en papier brun ou en papier recyclé, ficelle de couleur, petites branches de sapin, étiquettes en papier

Réalisation :

Glissez des morceaux de nougat dans les sacs de papier. Découpez un petit triangle dans le haut du sac afin de former un joli trou qui permettra de passer la ficelle. Enroulez de la ficelle sur le bout d'une petite branche de sapin.

Passez la ficelle dans l'étiquette et dans le trou réalisé dans le sac. Réalisez un noeud avec la ficelle pour sceller le paquet.

Recette : Malika Hamza - Photos : Alexandre Bibaut