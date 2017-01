Piquants ou doux, les fromages wallons déclinent leurs saveurs

Vous l'aimez particulièrement doux, résolument piquant, frais en bouche ou encore étonnamment corsé. Choisir parmi les 500 fromages wallons que produisent plus de 130 artisans a de quoi donner le tournis. Et ouvrir l'appétit. L'APAQ-W, Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, entend bien, via cette grande campagne "Fromages de Chez Nous", vous faire découvrir les trésors gustatifs de la Région. Les crémiers se feront un plaisir de vous indiquer les propriétés de chaque fromage proposé et le site recense désormais une longue liste de producteurs et de points de vente. Vous n'hésiterez plus à trouver la perle fromagère près de chez vous ! Découvrez le fromage de l'année, des recettes délicieuses, des conseils pour votre plateau de fromages... De plus, un concours en ligne permet de remporter des bons d'achat de 25 euros. Les palais les plus fins auront de quoi craquer.

INFOS

www.apaqw.be/fromages