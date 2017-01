Semaine du commerce équitable: 10 jours pour découvrir ses produits

La campagne visant à mieux faire connaître le commerce équitable à tout un chacun a pris de l'envergure et est devenue incontournable pour un large public. Il faut dire que le Belge n'est pas mauvais élève : il consacre en moyenne 10 € par an aux produits équitables. C'est encore bien loin derrière les Suisses et les Britanniques, adeptes convaincus qui dépensent 3 à 5 fois plus, mais mieux que les Français ! Tout est affaire de connaissance et l'événement proposé se charge de vous dévoiler explications et raisons d'être.

Le commerce équitable défend les valeurs d'équité, de respect et de durabilité. Des notions de plus en plus chères au coeur du citoyen. Lors de cette Semaine, vous pourrez notamment découvrir les témoignages passionnants de 32 entreprises belges racontant leurs choix et leurs particularités. L'occasion également de dénicher de nouveaux produits, des commerces près de chez vous, des producteurs... Un grand nombre d'animations rendra vos découvertes d'autant plus ludiques : Village équitable à Rixensart, grande chasse au trésor à Matagne la petite, dégustation de café Fair Trade à Jette... Il ne reste plus qu'à consulter la liste impressionnante d'activités sur le site !

Semaine du commerce équitable du 7 au 17 octobre dans tout le pays.

www.semaineducommerceequitable.be