Trois recettes estivales signées Arabelle Meirlaen

Assaisonner la pomme et le chou de fleur de sel, poivre, huile d'olive et vinaigre de pommes bio, bien mélanger et dresser un dôme au centre de l' assiette, y ajouter par-dessus les 4 demi-langoustines qui ont été marinées au dernier moment de fleur de sel, huile d'olive et citron vert qui permettra de les cuire naturellement. Mettre plusieurs point d'avocat entre les langoustines, y déposer par-dessus les feuilles de capucine et l'huile au citron au dernier moment.

POUR LE SPA DUO: APPLE / DALANDAN

Saumon, Boulgour à l'orange

Pour 4 personnes :

- 4 portions de saumon

- 200 g de boulgour de froment bio

- 400 ml de jus d'orange pressé

- 20 g de gingembre épluché

- 6 gousses de cardamome

- 1/2 c à café de fleur de sel

- 4 c à soupe d'huile d'olive vierge extra fruitée

- 1 à soupe de beurre de ferme clarifié

Légumes du moment

Soit des épinards ou des feuilles de chou poêlées à l'huile d'olive et fleur de sel

Sauce à l'orange

- 4 oranges pressées

- 1/2 citron

- 2 c. à s. de sucre fin

- 1 c. à s. de vinaigre blanc

Mettre le tout dans un poêlon et laisser réduire au moins une bonne moitié. Briser les gousses de cardamome coupées en 2 et placer les graines noires qu'elles contiennent, dans un poêlon légèrement chaud, ajouter le gingembre pelé et haché en brunoise de 2 mm. Ajouter le boulgour et l'équivalent de 2/3 du jus d'orange, 1/2 c. à c. de fleur de sel. Saler et cuire à feu très doux à couvert pendant 20 min jusqu' à évaporation totale du jus. (le boulgour est cuit donc en basse température). Mélanger le boulgour et assaisonner avec l'huile d'olive et le beurre de ferme. Cuire le saumon, dans une plaque, placer les morceaux de saumon pré-coupé, et cuire au four à 100 °C pendant 15 minutes, ajouter 5 minutes si vous le désirer plus cuit

Dressage :

Mettre le boulgour au centre de l'assiette bien chaude. Placer le chou, le saumon et napper de la sauce, garni de fleur de chou.