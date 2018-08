Un marché dominical, gourmand et artisanal

Il y a cinq ans déjà que l'idée naissait du souhait de Dominique de Harlez : faire de la Cour d'honneur du Château un inattendu Marché gourmand. Un marché d'un jour comme sur la place d'un village où il fait bon remplir son panier de beaux produits, tout frais, artisanaux. Semaine après semaine, elle sillonna routes de campagne et marchés aux alentours, activa le 'téléphone sans fil' auprès des particuliers et petits producteurs pour rassembler une offre gourmande de qualité et inédite - l'idée étant vraiment que des ménagères se joignent aux artisans locaux pour vendre leurs meilleurs produits !

Depuis, le marché est devenu le rendez-vous estival incontournable au Château de Deulin mariant convivialité et art du bien vivre. Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le lieu séduit aussi par son esprit familial, son intimité et son hospitalité. Le dimanche 12 août, les marchands dresseront étals dans la basse-cour, la cour d'honneur, les arcades pour proposer des produits bien tentants et pour bon nombre exclusifs. Confitures purs fruits, conserves faites 'maison', miels de la région, foies gras, salaisons, farines et pâtes artisanales, tartes et pains, bonbons et chocolats, safran, huiles d'olive... Il y aura aussi de la vannerie - panier oblige ! - , des céramiques, de la jolie brocante et des objets de charme pour dresser de jolies tables.

En tout une quarantaine d'étals parmi lesquels il fera bon flâner sans oublier une halte toujours très appréciée dans la Tour du Château et sa terrasse : une restauration permanente y invite à déguster la plupart des produits du terroir proposés à la vente sur le marché.

EN PRATIQUE

A VOS PANIERS au Château de Deulin à Deulin (Hotton - accès GPS Fronville. Château)

L'entrée de 5 € par personne donne accès au marché et inclut gracieusement un verre de bienvenue. Accès gratuit pour les enfants.

Dimanche 12 août 2018 de 10 h à 18 h, www.espacedeulin.be, 084 46 66 16