Un petit amuse-bouche au grand effet !

Pour 4 :

200 g d'amandes mondées

1 c. à s. de jus de citron

4 c. à s. d'huile d'olive

1 c. à s. + 2 c. à c. de vinaigre de xérès

sel et poivre

250 g de cèpes

sel et poivre

Grillez les amandes à sec dans une poêle, laissez-les refroidir, puis mixez-les au blender (réservez quelques amandes entières). Ajoutez le jus de citron, 2 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. de vinaigre de xérès et 100 ml d'eau, mélangez bien. Ajoutez au besoin un peu d'eau. Salez.

Coupez les champignons en deux. Nappez-les de 2 c. à s. d'huile d'olive, salez et poivrez. Piquez-les sur des brochettes et faites-les griller (dans une poêle spéciale) pendant 1 à 2 min. sur chaque face. Présentez-les sur un plat et badigeonnez-les de 2 c. à c. de vinaigre de xérès. Servez les brochettes de champignons avec la sauce dip. Râpez par-dessus les quelques amandes gardées de côté.

15'

1

Source :

Recette Debby De Mangelaere - Photo Wout Hendrickx