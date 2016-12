Un repas de Noël clé en main

Vous recevez votre famille pour le réveillon de Noël? Si vous avez déjà testé la formule buffet et que vous ne comptez pas faire appel à un traiteur cette fois-ci, vous pouvez désormais vous tourner vers un nouveau service - la Christmas box Hello Fresh - qui vous permet de préparer un savoureux menu tout en évitant le stress des courses et la quête désespérée d'un repas festif.

Comprenant tout le nécessaire (ingrédients et recettes) pour réaliser un menu complet, savoureux et élaboré (apéro, deux entrées, le plat et le dessert), cette boîte de Noël vous est livrée à domicile, comme toutes les autres boîtes-repas de la même enseigne.

Nous avons pu tester avant l'heure la Christmas Box Deluxe Hello Fresh et nous avons été séduite par le concept (qui fait gagner en qualité de vie!) mais aussi par le contenu. Ni trop classique ni trop fantaisiste, le menu est en effet équilibré et relativement aisé à préparer, ce qui ne gâche rien! En cuisine comme à table, on a beaucoup apprécié.

Si vous êtes vous aussi tentés par la Christmas box , sachez que vous profiterez d'un apéritif suivi d'une soupe aux champignons. Ensuite, vous dégusterez un filet de cabillaud accompagné d'un carpaccio de tomates. En plat principal, place à une roulade de dinde farcie aux abricots et aux noix. Puis vient le dessert: une panna cotta. Pour terminer, des petites friandises accompagneront le café. Bon appétit et bonnes fêtes (sans stress)!

INFOS

Les box de Noël peuvent être jusqu'au 19 décembre inclus sur www.hellofresh.be. Les box seront livrées le vendredi 23 et le samedi 24 décembre. Vous pouvez choisir la date de livraison qui vous convient lors de la réservation.

- Les box de Noël peuvent être commandées sans être membre de HelloFresh.

- Il est aussi possible de commander une Gourmet box pour le Nouvel-An. Celle-ci sera livrée le 31 décembre.

- Les diverses box de Noël doivent être commandées pour 2 à 6 personnes maximum.

- Pour deux personnes, une Gourmet box coûte 33 €, une Christmas box Original ou Veggie 42 € et une Christmas box Deluxe 62 €.

- Le plateau de fromages est proposé à partir de 12 € et la Wine box à partir de 14 €, en fonction du nombre de personnes.