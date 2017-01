Un Salon dédié au chocolat

Outre le traditionnel défilé de robes en chocolat, on se pressera aux ateliers pâtisserie et cuisine dont certains réservés aux enfants. Une librairie présentera toutes les dernières parutions sur le thème, des experts vous dévoileront tous les secrets du divin mets, chefs et designers débattront des nouvelles tendances...

Mais le Salon du Chocolat, c'est aussi et surtout, un Salon pour permettre aux petits et aux grands de mettre la main à la pâte et de tout apprendre sur le cacao.

Et toutes ces animations sont gratuites !

Chocoland pour les 6-12 ans

Des ateliers d'initiation à la technique du chocolat, en réalisant divers produits surprenants. 12 enfants par atelier / toutes les heures.

En partenariat avec le Ceria et La Route Belge du Chocolat.

Classes cacao

Non ! Les tablettes de chocolat ne poussent pas dans les arbres ! Le Salon du Chocolat de Bruxelles lance cette année ses " classes cacao " qui expliqueront aux enfants l'origine du chocolat et ses secrets de fabrication à travers des mini-conférences ludiques et didactiques animées par Choco-Story Brussels.

Espace Exposition

Avec les passionnés de chocolat membres de l'association " la Route Belge du Chocolat ", l'or brun prend différentes formes : le chocolat qui se déguste a aussi des bienfaits pour la peau et ... manipulé par un magicien, le chocolat révèle bien des secrets !

Rendez-vous sur le stand de la Route Belge du Chocolat pour en apprendre davantage à travers une exposition inédite, des dégustations et des animations tout au long de la journée.

Se faire belle avec du chocolat

Animation chocolat et bien-être avec BeChocolate, une gamme de cosmétique 100% chocolat et 100% belge. Ici, le beurre et la poudre de cacao sont utilisés en cosmétique pour leurs propriétés hydratantes et anti-âge. "BeChocolate, Belgian Cosmetics", dans ses formules du soin du visage, a enrichi ces bases d'un actif innovant : le bioferment de cacao, réputé pour son effet raffermissant. De plus, le cacao possède un arôme relaxant. Sur le Salon, BeChocolate proposera des massages de main et vous permettra d'expérimenter un soin purifiant du visage: votre esprit s'évadera alors que le cacao ravira votre peau.

Conférences-dégustations

Les visiteurs pourront parfaire leurs connaissances et découvrir toutes les subtilités du cacao, lors de conférences animées par des experts et des passionnés de chocolat sur le podium du Cacao Show.

Pastry Show : des démonstrations de recettes avec de grands Chefs

Les plus grands chefs pâtissiers et maîtres chocolatiers se relaieront toutes les heures pour présenter en direct leurs meilleures recettes chocolatées et partager leurs astuces de professionnels avec le public. Sont d'ores et déjà confirmés: Christophe Hardiquest (Bon Bon**), Pierre Résimont (L'Eau Vive**), Eric Fernez (D'Eugénie à Émilie**), Michel Van Caulewaart (Le Pilori*), Isabelle Arpin (WY), Hendrik Dierendonck, Dominique Persoone, Maison Dandoy, Nadia Sammut (L'Auberge de la Fenière), Eric Martin (Restaurant Lemonnier), Steven Vandeparre, Jérôme Grimonpon, Jean-Philippe Darcis, Generous, Darling's Cupcakes, Didier Smeets, Jean-Philippe Watteyn, Tienchin Chi (Esprit Bouddha), Vincent Callier, Turan Ucar (Gaston) et Plaisir Gourmand.

De son côté, L'Alchimie du Chocolat, chocolatier sélectionné par le Gault & Millau 2016, réalisera sous les yeux des visiteurs des pralines en forme de coeurs, spéciales Saint Valentin !

Les ateliers

Les visiteurs pourront mettre la main à la pâte grâce à des ateliers de pâtisserie inédits, proposés par nos partenaires comme Les Secrets du Chef. Sur son stand, le chocolatier Jean-Philippe Darcis proposera aux passionnés de pâtisserie des Master Classes privilégiées accompagnées de dégustations.

Infos pratiques :

Tour & Taxis - Sheds 3 et 4 - Avenue du Port 86c - 1000 - Bruxelles

Du vendredi 10 février au dimanche 12 février 2017

Ouvert de 10 h à 19 h le vendredi et le samedi / de 10h à 18h le dimanche

Soirée d'inauguration : jeudi 9 février à 19 h

Prix d'entrée

Adulte : 8,50 € le vendredi / 10 € le samedi et le dimanche

Enfant de 3 à 12 ans : 5 € / Gratuit pour les moins de 3 ans

Senior (à partir de 60 ans) : 8,50 € / Etudiant (sur présentation d'un justificatif) : 8,50€

Family pack (2 adultes + 2 enfants de 3 à 12 ans) : 25 ?

Billetterie en ligne disponible sur http://brussels.salon-du-chocolat.com

Site internet et Réseaux sociaux

http://brussels.salon-du-chocolat.com