Un tout nouveau Nest aux saveurs automnales

Bordeaux, marron, violet foncé, jaune à brun rouille, telles sont les teintes de l'automne. Des ingrédients tels que champignons, mûres, myrtilles, aubergines, betteraves ou prunes apportent naturellement leur patte colorée dans nos assiettes. Le fait de griller, cuire ou rôtir est une aide supplémentaire appréciable pour sublimer cette symphonie colorée.

Vous vous dites peut-être maintenant que ce Nest Spécial Saveurs se compose très certainement de classiques recettes de saison. Mais nous allons un peu plus loin : nous combinons ou faisons contraster les saveurs bien connues de l'arrière-saison avec des ingrédients inattendus. Crostini au fromage de chèvre et mûres. Ragoût de légumes au cabillaud et chorizo. Poires rôties au mascarpone et caramel salé. Si, pour toutes ces recettes, la base repose sur les fruits et légumes du jardin, elle est agrémentée d'une note créative, parfois exotique, qui apporte une saveur étonnamment nouvelle. Des saveurs sophistiquées avec des produits de chez nous : voici donc la formule que vous pourrez découvrir dans ce Nest Spécial Saveurs !

Nest Spécial Saveurs est en vente en librairie.