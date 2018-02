Une savoureuse recette des saison: Tagliatelles aux bettes, oignons caramélisés et chèvre

Pour deux personnes :

2 oignons rouges, 2 noix, 250 g de bettes, 250 g de tagliatelles, 1 citron jaune, 150 ml de crème d'avoine, 75 g de fromage de chèvre frais, 200 g de vinaigre balsamique, huile d'olive, sucre, sel et poivre.

Préparation :

1. Pelez puis émincez les oignons en demi-rondelles.

2. Dans une petite poêle, faites chauffer l'huile d'olive puis faites revenir les oignons pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite le sucre et le vinaigre balsamique. Poursuivez la cuisson pendant 15 minutes en remuant de temps en temps.

3. Concassez et faites griller les noix à sec dans une poêle. Réservez. Prélevez les zestes du citron.

4. Rincez les bettes, séparez les tiges des feuilles et émincez le tout finement. Commencez par cuire les tiges seules dans une poêle avec un let d'huile. Lorsqu'elles sont tendres, ajoutez les feuilles et laissez cuire l'ensemble 5mns de plus. Réservez dans la poêle.

5. Pendant la cuisson des bettes, portez une grande quantité d'eau salée à ébullition puis plongez-y les tagliatelles.

6. Quand les pâtes sont cuites al dente, égouttez-les puis versez-les dans la poêle contenant les bettes (conservez un peu d'eau de cuisson). Ajoutez les zestes de citron, la crème et le fromage de chèvre émietté. Mélangez le tout, et ajoutez, si nécessaire, un peu d'eau de cuisson des pâtes pour détendre la sauce. Rectifiez l'assaisonnement.

7. Servez les tagliatelles avec les oignons caramélisés, le tout saupoudré de noix grillées.

Source et infos : www.efarmz.be

Photo : Alexandre Bibaut