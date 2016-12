Vive les buffets festifs!

Le buffet est la formule gagnante à tous les coups. Grâce à cette formule magique, vous pourrez préparer tous les plats à l'avance. Vous n'aurez plus alors qu'à les déposer sur une table bien garnie avant de vous joindre à vos hôtes et de profiter pleinement de leur compagnie.

Ce numéro de Nest Saveurs vous propose diverses formules : le buffet classique - avec notamment le cocktail de crevettes, la roulade de dinde et le gratin de pomme de terre - ou des buffets d'inspiration asiatique, méditerranéenne ou végétarienne. Tous ces plats sont plus délicieux les uns que les autres. On finirait par être stressé devant autant de possibilités de choix!

Nest Saveurs est dès à présent en vente en librairie.