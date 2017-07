Week-end Pain Bière Fromage

Suite au succès des années précédentes, l'asbl Parc naturel Burdinale - Mehaigne organise sa 21e édition consécutive de " Pain Bière Fromage " de Wallonie .

A la Ferme de la Grosse Tour, " l'espace des saveurs de Wallonie " réunira près d'une trentaine de boulangers, brasseurs et fromagers pour présenter les goûts et les valeurs de leurs produits : origines des matières premières, procédés de fabrication, dégustation, vente. Ce sera aussi l'occasion de déguster et d'emporter sirop, cidre et jus de pommes qui sont produits par le Parc naturel selon une méthode artisanale, à la saveur d'autrefois.

Lors de ce voyage gastronomique, un concours " Lauréats 2017 " sera organisé afin de désigner le meilleur fromage, le meilleur pain et la meilleure bière de ce " Pain Bière Fromage 2017 ".

Cette année est spécialement consacrée à des animations pour enfants avant la rentrée scolaire : jeux médiévaux, atelier-nature, grimages, promenades en attelage, fresque murale à peindre.

Dans la grange de la ferme, " l'espace d'éducation à la nature et à l'environnement " vous informera sur toutes les questions " nature " qui vous préoccupent ou vous passionnent.

Ce week-end est l'occasion de découvrir de nombreuses promenades balisées à travers le Parc naturel.

INFOS

Samedi 19 août de 15 à 22 heures et le dimanche 20 août de 11 à 20 h.

A la Maison du Parc Naturel

Rue de la Burdinale, 6 - 4210 Burdinne

www.burdinale-mehaigne.be

La participation de 3 euros donne accès à l'ensemble des activités d'une journée.

Gratuit pour les moins de 12 ans.