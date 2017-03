Zen et bio

Nous savions déjà qu'une bonne hygiène de vie influençait notre bien-être général. Preuve en est avec ce Salon qui allie nourriture saine et bio avec ateliers de relaxation. Les activités comprendront entre autres plus de 70 conférences, des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même ses cosmétiques, des initiations à la méditation et au yoga... Sur place vous pourrez déguster des vins bio, apprendre à fabriquer des produits ménagers respectueux de l'environnement et apprendre à pratiquer la pensée positive.

Les restaurateurs présents sur place vous feront goûter de délicieux mets de qualité et les exposants vous montreront comment vous débarrasser définitivement du stress du quotidien, le tout dans une ambiance zen.

Le programme complet des conférences et la liste des exposants est disponible sur le site de l'événement.

Infos pratiques

Le Salon Biofoodle se tiendra à Charleroi Expo, 21 Avenue de l'Europe à Charleroi du 24 au 26 mars. Il sera ouvert entre 10 et 19 h. Le tarif est fixé à 6 € et l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, les chômeurs, les invalides, les étudiants et les bénéficiaires du RSA. Possibilité de demander une entrée gratuite sur le site internet. Plus d'infos sur www.biofoodle.be

