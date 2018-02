Dessins et collages inspirés par la Nature

Le petit peuple de Mélanie Rutten

En seulement 2 ans, l'Escale, nouvel espace de loisirs d'Esneux, s'est imposé comme un centre aux multiples activités culturelles. Il accueille en ce moment l'exposition Peut-être de Mélanie Rutten, auteur-illustratrice très inspirée par les beautés de la nature, réminiscences de son enfance passée en Amérique centrale et en Afrique. Ses dessins et collages empruntent aux forêts, rivières et montagnes, allant même jusqu'à imaginer un petit peuple de la Nature aux personnages riches en couleurs. Une récréation à vivre en famille !

En pratique

Exposition accessible jusqu'au 4/03 du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et le week-end sur réservation uniquement pour les groupes de min 8 enfants.

Espace Communal Associatif pour les Loisirs à Esneux

Avenue de la Station 80

4130 Esneux

Email : info@escale-esneux.be

Tél : 04/380.93.14

Jusqu'au 4/03, escale-esneux.be