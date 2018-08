Fleuramour: le célèbre festival d'art floral débarque en Belgique

Le nom est romantique, mais l'événement l'est encore plus. Le festival Fleuramour s'installe chez nous fin septembre. En tout, plus de 15.000 visiteurs devraient franchir les portes du domaine de la Commanderie d'Alden Biesen, dans le Limbourg, à 20 minutes de Liège. Et ainsi admirer les 140.000 fleurs exposées pour l'occasion: plus de 35.000 roses, 20.000 fleurs d'été, 13.000 chrysanthèmes, 12.000 oeillets, 3000 dahlias et autant de lis. Des professionnels du métier (grossistes, détaillants, décorateurs...), mais également des passionnés et amateurs de "jolies choses". C'est qu'ici, on en prend plein les yeux! Imaginez ces dédales de pétales aux parfums enivrants...

Le dire avec des fleurs

Le thème de Fleuramour 2018, "Urban Roots" ou "racines urbaines" célèbre les liens entre urbanisation et écologie, comme "un retour à la nature, dans un monde urbanisé", dixit les organisateurs. Une réponse à la tendance green et aux initiatives citoyennes qui tendent à laisser les fleurs et les plantes reprendre leurs droits, où qu'elles soient.

Rendez-vous où?

Du 21 au 24 septembre 2018 (de 10 h à 18 h). Adresse: Archicommanderie d'Alden Biesen, Kasteelstraat 6, Bilzen, à 20 minutes de Liège (E313, sortie 31). Surfez sur le site Web de l'événement: fleuramour.be.