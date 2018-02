Un souffle printanier dans votre intérieur

L'utilisation de grandes fleurs de couleurs intenses et de gros bouquets est tendance. Pensez à des compositions florales généreuses et romantiques mais aussi à des coloris chauds et vifs comme le bordeaux, le rouge marron et le noir mélangé à des teintes d'orange, violet, bleu et vert offrent. La combinaison de matériaux riches tels que le marbre, le velours, le verre, la céramique et le cuivre mettent les compositions florales à l'honneur. Songez-y dans votre intérieur. La seule chose qu'il vous restera ensuite à faire? Profiter de votre bulle florale!

Source et photos: iBulb