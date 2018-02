Une formation pour vidéastes nature amateurs

La Video Nature Academy a pour objectif de stimuler, depuis près de 15 ans, cette passion naissante pour certains ou offrir la possibilité de se perfectionner pour d'autres, en vue de soumettre un film lors du prochain festival. Ce cycle de formations de six jours (+ deux jours supplémentaires en option cette année : affût !) comporte un contenu théorique, pratique, animé par un staff professionnel et des rencontres avec des cinéastes animaliers. Il est organisé par le Service éducatif de PointCulture (ex-La Médiathèque), en collaboration avec les organisateurs du Festival International Nature Namur et le réseau des Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement (CRIE) de Wallonie.

Cette quatorzième édition de la Video Nature Academy, se déroulera le week-end, durant le printemps 2018 à travers le réseau des Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement de Wallonie.

Le programme est agencé comme suit :

Jour 1. - Composition de l'image et prise en main de la caméra

(Di 25/03/18 au CRIE de Villers-la-Ville)

Jour 2 & 3. - Techniques de prise de son et bruitage & scénario

(Sa 28 & Di 29/04/18 , en résidentiel, au CRIE de Spa)

Jour 4. - Journée de terrain par demi-groupe

(Di 6/05/187 à Nassogne)

Jour 5 & 6 - Montage et mise en pratique des apprentissages

(Sa 2 & Di 3/06/18, en résidentiel, au CHL de Mirwart)

Jour 7 & 8 - exercices d'affût (en option - NOUVEAUTE 2018)

(Lu 2 & Ma 3/07/18, en résidentiel, au Centre Marie-Victorin de Vierves sur Viroin)

Le nombre de participants est limité à 20 et les inscriptions doivent être rentrées pour ler février 2018 au plus tard. Une sélection sera réalisée sur base de la motivation des futurs participants, de leur expérience de naturaliste et de leurs pratiques de la photo et/ou de la vidéo amateurs. Les frais de participation sont fixés à 290 € pour l'ensemble de la formation et comprend une partie des repas et nuitées, et 180 € pour les jour 7 et 8 en option.

Le formulaire d'inscription , est disponible sur : www.pointculture.be -> service éducatif -> formation

Renseignements et inscription PointCulture, Place de l'Amitié 6, 1160 Bruxelles

02/737 19 30 - bruno.hilgers@pointculture.be

facebook.com/videonatureacademy/?