Vélo électrique: les plus belles balades en Ardenne belge

Enfilez votre casque, direction les plaines et vallées de Wallonie! Sous la plume de Pierre Pauquay, les éditions Racine éditent un guide (19,95 ?) de 15 balades à vélo électrique, adaptées à tous les âges et à toutes les météos. Organisées en boucle, elles traversent des sites naturels et historiques exceptionnels et varient de 27... à 60 km. Mais qu'importe la longueur et le dénivelé, puisque l'assistance électrique vous mène au sommet de toutes les côtes!

Entre sport et bonnes brasseries

Outre des encadrés culturels, l'opus détaille pour chaque itinéraire: le balisage, les kilomètres parcourus par étape, le dénivelé, la durée, les aires de pique-nique et même des suggestions de restaurants et de brasseries - ce qui compte tout autant que la balade, qu'on se le dise!

Balades à vélo: téléchargez vos plans

Prêt à découvrir les routes les plus secrètes de l'Ardenne belge? Passant par la Gileppe, au pied des Fagnes, Ferrières, Han-Sur-Lesse, mais aussi la Semois ou Celles, terre des seigneurs?

Pour découvrir la liste des promenades, rendez-vous ici. Les cartes sont également téléchargeables via le site. Belle échappée!