Zéro déchet : trucs et astuces, recettes et tutoriels

Ecoeurée par le gaspillage et l'impact environnemental des rebus, la famille "Zéro Carabistouille" a pris une décision radicale : ne plus produire de déchets. Depuis fin 2015, les quatre membres de la famille rusent au quotidien pour atteindre leur objectif. Et ça paie ! Dans un livre tout récent, Le zéro déchet sans complexes !, la famille offre son témoignage et ses expériences pour que vous aussi puissiez en faire autant.