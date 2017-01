Un curieux chien au Domaine des Grottes de Han

Le chien viverrin, introduit en Russie pour la production de fourrure, a rapidement colonisé l'Europe, se montrant des plus invasifs et représentant une menace supplémentaire pour la petite faune. On le rencontre chez nous dans la Province du Luxembourg. En accueillant cette espèce en ses lieux, le Domaine des Grottes de Han désire sensibiliser le public à cette problématique. L'occasion de faire connaissance avec une espèce totalement méconnue. Les chiens viverrin, carnivores et omnivores, raffolent bien sûr de viande mais aussi de fruits. Bienvenue à un jeune couple venu de Bretagne, bientôt rejoint par d'autres camarades !

Le Domaine a également apporté des aménagements considérables à l'espace dédié aux ours bruns. Un nouveau lieu pour le couple Willy et Marlène qui bénéficie désormais d'une large forêt, idéale pour leur confort comme pour l'attrait des visiteurs.

www.grotte-de-han.be