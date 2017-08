Un personal shopper rien que pour vous pendant 1 heure

e5 mode a pensé à vous et vous propose une séance GRATUITE de bons conseils grâce à un Personal Shopper ! Le Personal Shopper vous aidera à dénicher ce qui vous va le mieux. Parce que chacun est unique et que vous désirez être certain d'avoir la tenue parfaite, ils prennent leur temps. Votre Personal Shopper sera à votre écoute et sélectionnera avec vous des vêtements et accessoires. Le service Personal Shopper vous est offert gratuitement par e5 mode, sans obligation d'achat.

De plus, en tant que lecteur de Nest, vous recevez un avantage supplémentaire. Fixez une date, munissez-vous de la carte avantage, disponible dans votre Nest du 25 août 2017 et recevez un accessoire d'une valeur de 19,95 €*.

Résultat : un nouveau style éblouissant.

* Conditions dans votre Nest du 25 août 2017