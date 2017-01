Venez découvrir le Brussels Slow Food Village ce dimanche !

Le but du Brussels Slow Food Village est de proposer au public, à prix abordables, plusieurs facettes de cette alimentation à travers 18 exposants producteurs pleinement investis de cette philosophie et qui viendront proposer leurs spécialités. Toujours dans cet axe d'idée, il s'agit aussi aux visiteurs un SLOW BAR avec des boissons emblématiques telles les bières des brasseries de la Senne, En Stoemelings et Cantillon, les jus de Simone à Soif et d'autres surprises.

Le village sera placé sous le signe du "Zéro Déchet", grâce à l'ASBL "Zero Waste" qui aidera dans cette démarche tout en exposant ses différentes stratégies.

L'ASBL Slow Food Metropolitan Brussels sera bien entendu présente avec de nombreux bénévoles pour rendre ce village le plus convivial possible. Puisque la convivialité est privilégiée, un espace détente où les visiteurs pourront se sustenter, écouter de la musique et assister à quelques conférences en plein air a été prévu.

Conférences et animations

En plus des dégustations proposées, les conférences suivantes se succèderont :

- Conférence de Zéro Waste et Poids Gourmand : 11 h 30

- Conférence de Vidya Ayurveda : 12 h

- Conférence de Madame la Ministre Céline Fremault : 13 h 30

- Conférence de l'Alliance Slow Food des Chefs Belgique : 14 h

- Conférence de Zéro Waste et Poids Gourmand : 15 h

Des animations variées auront aussi lieu sur l'emplacement du village dont :

- Une dégustation gratuite animée par les Chefs de l'Alliance Slow Food Belgique : stand 9 - 14 h 30

- Une dégustation de produits Slow de chez Poids Gourmand, animée par le chef du Phare du Canal : stand 6 - toute la journée

Enfin, pendant toute la journée les bénévoles de Slow Food et de Zero Waste Belgium seront présents dans les allées pour susciter l'attention du public.

INFOS

Dimanche 18 septembre de 10 h à 19 h, Place des Palais, 1000 Bruxelles

www.sfmb.be/bxlchamp et www.bruxelles-champetre.be