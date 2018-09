Vive la rentrée des repas!

Septembre. La rentrée des classes signe la rentrée... des repas. Après deux mois de semi-dilettante culinaire, de barbecues à répétition et d'apéros qui finissent en pizzas surgelées "parce qu'on est cool, c'est les vacances", préparez-vous à un petit retour de manivelle. Et à la fameuse interrogation du jour, celle qui sort de la bouche d'un oisillon à cheveux hirsutes, généralement sur le coup de 17 h 12, entre le goûter et le bain : "Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?" Telle est la question et le titre du premier bouquin signé par Anne Lataillade, dans la collection "80 menus pour tous les jours de...