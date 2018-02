10 idées de surprises à faire pour la Saint-Valentin si vous êtes fauché (ou presque)

1.Les cadeaux sentimentaux Pas besoin de se ruiner pour faire plaisir à l'être cher, les cadeaux qui viennent du coeur sont généralement les plus appréciés. Pensez à créer de vos petites mains un album photo retraçant les moments importants de votre relation, un cadeau simple, pas cher et des plus significatif. Petit plus : vous pourrez très bien au fil des années le compléter ensemble en vous remémorant ces merveilleux moments à deux.

2.Une soirée en amoureux

Un peu cliché, on vous l'accorde, mais quoi de mieux qu'une petite soirée au coin du feu avec votre chéri(e) pour passer une Saint-Valentin réussie? Un petit plat, une bonne bouteille de vin et le tour est joué. Pensez au gingembre, au chocolat ou même aux huîtres et hop en avant pour le 7e ciel.

3.Reforest'Action

La Saint-Valentin, c'est également le moment pour renforcer votre relation et pour cela quoi de mieux que de planter un arbre en symbole de votre amour? À partir de 3 euros chez Reforest'Action vous aurez la chance de donner des "racines" solides à votre relation.

4.Une lettre d'amour écrite à la main

À l'ère du digital, il est bien rare que nous prenions encore la peine d'écrire des lettres à la main, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour écrire un petit mot doux à votre bien-aimé(e). Une lettre, ça a du charme et puis ça fait quand même plus d'effet qu'un texto.

5.Une mixtape personnalisée

C'est so vintage, mais, vous êtes sûr de faire plaisir. Une sélection de vos morceaux préférés, des morceaux vous rappellent des moments ensemble ou simplement votre chanson rien qu'à vous, c'est également l'occasion de crier votre amour à travers ces sons. Soyez créatif.

6.Prenez du temps pour vous

5 ans ensemble et toujours pas eu l'occasion de faire ce musée dont vous rêvez tant? C'est l'occasion idéale. Réservez-vous une après-midi rien que tous les deux, au zoo, au musée ou même simplement dans un joli parc, prenez enfin du temps pour penser à vous.

7. Spa à la maison

Au quotidien, nous n'avons pas toujours le temps de prendre soin de nous et de notre moitié. Et pourtant pour cela, vous n'aurez pas besoin de grand-chose : des bougies, de l'huile, un bain remplis de mousse, de quoi passer une véritable soirée cocooning.

8.Seul au monde

Chaque jour, nous sommes constamment interrompus par les réseaux sociaux, les appels, les messages. La Saint-Valentin peut être l'occasion de se couper du monde une soirée. Éteignez vos téléphones, éloignez vos ordinateurs et pro-fi-tez.

9.Faites un swap

Plutôt que de vous ruiner pour un cadeau hors de prix qui finira au fond d'une armoire, réalisez un swap. Un mélange de petits cadeaux à moindres coups tous emballés séparément. Il vous suffira ensuite de tout placer dans une jolie boîte et d'indiquer sur chaque cadeau un numéro (de votre choix). Il ne restera plus qu'à réaliser le menu, en laissant de petits indices. Le but est donc que votre moitié devine ce qui se trouve à l'intérieur au fur et à mesure. Que le jeu commence.

10.Un city-trip

Pas besoin d'aller bien loin pour vous sentir voyager, partez à l'aventure main dans la main et installez votre tente dans une forêt pas loin, ou même dans un camping. Une nuit sous un ciel étoilé, quoi de plus romantique?